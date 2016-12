F1, Vettel firma anche il terzo turno di libere ad Abu Dhabi

Anche questa sessione si è decisa negli ultimi minuti e come prevedibile il più veloce è stato Vettel, deciso a fare sua la pole position araba. Tempi alla mano sarà una sfida a quattro, visto che qui Red Bull e Mercedes, almeno sul giro secco, hanno un passo superiore a tutte le altre. Poi, in gara sarà tutta un'altra storia, visto che Hamilton e Rosberg dovranno fare i conti con la cronica fame di gomme della loro monoposto, mentre la Lotus, che ha piazzato Romani Grosjean quinto e Kimi Raikkonen nono nelle libere 3, sarà decisamente più pericolosa. Cosa che non si può dure della Ferrari. Ancora una volta Alonso e Massa sono rimasti lontanissimi dal vertice, accusando ritardi abbondantemente oltre il 1". Insomma, si prospetta una domenica davvero dura per Maranello. Evidentemente il rosso non porta bene ad Abu Dahbi, visto che dopo il pezzo perso da Chilton il venerdì, la Marussia è stata protagonista di un'altra rottura (probabilmente di una sospensione), che ha fatto prendere un bello spavento a Bianchi, finito fuoripista nel finale di sessione.