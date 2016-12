Raikkonen: "La Lotus non mi hai mai pagato quest'anno"

Si fa sempre più teso il rapporto tra Kimi Raikkonen e la Lotus. Il pilota finlandese ha assicurato che correrà il GP di Abu Dhabi, ma ha minacciato di non prendere parte alle ultime due gare della stagione: "Non mi hanno ancora pagato quest'anno e sono qui solo perché, forse, ho trovato un accordo verbale con il team. Potrei non correre gli ultimi due GP. Non è bello dire che non ho gli interessi della squadra a cuore".