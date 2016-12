Red Bull, Vettel: "Stiamo attenti alle Lotus"

La Lotus potrebbe essere la grande incognita di Abu Dhabi in vista della gara e anche Sebastian Vettel teme Raikkonen e Grosjean. "Gli avversari più pericolosi per la gara? A essere onesto, penso che saranno i soliti. La Lotus è eccezionalmente veloce, soprattutto la domenica, e potrebbe riuscire a tenere un buon passo anche sul finale di stint, quindi dovremo tenerli d’occhio”, ha detto il tedesco fresco di quarto titolo iridato.

Il campione della Red Bull, invece, non sembra essere molto preoccupato da Mercedes e Ferrari. "Le Mercedes sono forti sul giro singolo per le qualifiche. Non ho visto molto la Ferrari. Difficile giudicare i loro long run”, le considerazioni del tedesco.