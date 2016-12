Ferrari, Alonso: "Ci aspetta un weekend molto difficile"

E' un Fernando Alonso più preoccupato del solito quello che commenta la prima giornata di prove ad Abu Dhabi. Colpa di una classifica peggiore rispetto anche a una stagione non certo esaltante. "Sicuramente siamo meno competitivi di altri venerdì - ha detto il ferrarista - . Nella prima sessione siamo stati 12° e 17°, nella seconda 8° e 10° e quindi un po' più indietro del solito. Insomma, siamo davanti a un weekend molto difficile".

"Bisogna vedere se è la pista che non va bene per noi o è un motivo di setup. Di sicuro non è una gomma dura o morbida a fare la differenza", ha aggiunto.