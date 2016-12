F1, ad Abu Dhabi Vettel si riprende la vetta

Insomma, tutto come sempre dopo un primo turno in cui la Red Bull aveva lasciato spazio agli avversari. Sotto le luci artificiali Vettel si è ripreso la prima posizione e Webber ha confermato che qui la scuderia dominatrice del Mondiale può fare doppietta senza grossi problemi. L'unico pericolo per i ragazzi di Horner e Newey potrebbe essere la Lotus, che nella simulazione di gara con le gomme gialle è andata fortissimo nelle mani di Kimi Raikkonen, secondo solo a Vettel. Considerato lo stato di forma di Romain Grosjean, allora il GP si potrebbe risolvere in un bel duello. Difficile che Mercedes e Ferrari, invece, riescano a inserirsi. Hamilton e Rosberg hanno faticato moltissimo con le medie, mentre Massa, pur lontano dal vertice, si è comportato benino. Complicata da decifrare la situazione di Alonso, rimasto nell'ombra per tutta la giornata. Non un buon segno, anche perché ad Abui Dhabi anche la McLaren, sesta e settima con Perez e Button, pare andare meglio. Ancora una volta i GP esotici hanno mostrato qualche pecca e questa volta sono stati i commissari a macchiarsi di impreparazione, lasciando per troppo tempo lungo la pista un pezzo perso dalla Marussia di Chilton.