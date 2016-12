F1, Vettel: "Voglio vincere anche qui"

Cannibale Sebastian Vettel. Il tedesco della Red Bull, che ha festeggiato in India il quarto titolo piloti consecutivo, non è ancora sazio e vuole vincere anche ad Abu Dhabi: "Non salgo in macchina pensando che sia tutto facile. Certo, dopo la pausa estiva abbiamo vinto tutte le gare ma qui non ci sono certezze che le cose andranno bene, siamo sicuri però sul fatto di avere un ottimo pacchetto. Amiamo la sfida e per questo non c'è neanche da chiedere perché siamo qui: vogliamo lottare e vincere anche questa gara".

Il tedesco, nella conferenza stampa della vigilia a Yas Marina, ha raccontato anche l'emozione per la conquista della corona iridata: "La vittoria di domenica è stata un grande sollievo e ovviamente è stata una sensazione straordinaria. Ho festeggiato con tutto il team, ci siamo divertiti in maniera spontanea, ma non ci siamo scatenati più di tanto anche perché c'era da pensare alla gara di Abu Dhabi. Ho avuto anche l'opportunità di andare un paio di giorni a casa, dove ho trascorso un pò di tempo con la mia ragazza in tranquillità".

Vettel ha parlato anche del suo rapporto con Kimi Raikkonen, il finlandese della Lotus che il prossimo anno sarà in Ferrari al fianco di Alonso: "Ho molto rispetto per quello che ha fatto in F1. È una persona schiva ma con me parla e lo apprezzo perchè nei miei confronti è sempre stato molto onesto e pronto ad aiutarmi. Mi ha dato anche dei passaggi all'inizio della mia carriera, vado d'accordo con lui".