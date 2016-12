F1: Raikkonen non si fa vedere ad Abu Dhabi

Kimi Raikkonen non si è ancora presentato ad Abu Dhabi , ma nessun giallo. Infatti è già capitato in stagione che il pilota della Lotus sia arrivato al circuito solo il venerdì, giusto in tempo per le prime libere. La sua assenza fa comunque parlare. Qualcuno dice che abbia voluto fare una ripicca al suo team per le colorite comunicazioni radio del GP dell'India, qualcun altro invece ipotizza uno "sciopero" del pilota per il mancato pagamento.

In sostanza Iceman se l'è presa comoda e il suo aereo atterrerà questa sera ad Abu Dhabi. Tutto previsto. Fatto sta che i rapporti con la Lotus sono ai minimi termini. Solo oggi è apparso in rete un video in cui si vede Raikkonen, con ancora il casco in testa, litigare animatamente con Alan Permane, direttore delle operazioni in pista Lotus, subito dopo la bandiera a scacchi del GP di Nuova Delhi. E in settimana è dovuto intervenire anche il team principal Eric Boullier che si è scusato con il finlandese per l'accaduto.

Intanto il manager di Kimi, Robertson, ha gettato benzina sul fuoco: "Non ho mai sentito un pilota essere trattato in questo modo", ha dichiarato al quotidiano Turun Sanomat.

Mancano ancora tre GP e poi sarà tutto finito e Raikkonen inizierà la sua nuova avventura in Ferrari. Una storia d'amore finita male, ma che è stata utile sia alla Lotus e sia a Kimi.