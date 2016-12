Formula 1, Alonso: "Crisi? Il rapporto con la Ferrari è perfetto"

Ad Abu Dhabi , Fernando Alonso risponde alle ennesime domande sulla presunta relazione tesa con la Ferrari e sulle voci di un ritorno in McLaren : "Ogni week-end devo sempre ripetere le stesse cose. Il rapporto era perfetto, è perfetto e sarà perfetto anche in futuro. Immagino che me lo chiederete anche ad Austin...", ha commentato stizzito. Sull'obiettivo per il finale di stagione : "Dobbiamo concentrarci sul secondo posto nella classifica costruttori".

L'austriano ha avuto modo di riflettere sulla stagione 2013: "Dobbiamo essere realisti e accettare che non abbiamo avuto una possibilità sufficientemente buona di poter lottare per il titolo mondiale. A inizio stagione la sfida era un po’ più ravvicinata, dopo non lo è stata più. Ovviamente, a inizio anno, non era nostro obiettivo finire in seconda posizione in entrambi i campionati, ma riuscirci sarebbe comunque qualcosa di positivo per la squadra. Quindi rimarremmo concentrati e faremo del nostro meglio nelle prossime tre gare, anche se con la testa siamo un po’ già al 2014. Siamo persone competitive in Ferrari, quindi non vediamo l’ora di ricominciare".



Interrogato su Kimi Raikkonen, suo prossimo compagno di squadra, Alonso ha commentato: "Non posso parlare di lui a livello personale. Ma come pilota è un grande campione, un grande talento. E’ molto veloce e ama ciò che fa".