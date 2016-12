Formula 1: Newey oscura Vettel

Vettel già al livello di Schumacher? Macché! Il risultato del nostro sondaggio ha sancito la supremazia schiacciante di Michael, con l'86% delle preferenze. Segno che le sequenze dell'epopea di Schumi appartengono ancora al presente, nonostante siano passati nove anni dal suo ultimo mondiale in rosso. Vettel paga in qualche modo la superiorità tecnica della Red Bull, fatto questo che agli occhi dei tifosi toglie smalto ai suoi trionfi. Insomma buona parte della critica attribuisce il merito del poker più alla macchina che non al pilota.

Se da una parte Vettel mette l'autografo sulla coppa la firma sui progetti di questo ciclo vincente è quella di Adrian Newey, che domenica in India è salito sul podio con Vettel per vedere il mondo un po' più in alto. 54 anni, una laurea in ingegneria aeronautica e aerospaziale, dal 1992 a oggi Newey ha vinto 20 titoli mondiali, divisi equamente tra piloti e costruttori, con Williams, McLaren e Red Bull. Numeri che nessun progettista può vantare nella storia della Formula 1. La Ferrari - consapevole del suo talento creativo - ha cercato ripetutamente di ingaggiarlo, ma Newey non ha mai voluto lasciare l'Inghilterra, stazionando sempre in quella che viene definita la Sylicon Valley dei motori.