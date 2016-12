Formula 1, Mateschitz: "Alonso come Ali, fa guerra psicologica"

Il proprietario della marca di bevande energetiche ha festeggiato il quarto titolo nella sua casa di Salisburgo, con piena soddisfazione ma senza troppa euforia, perché il trionfo era ormai scontato: “Ce lo aspettavamo, è stato come celebrare il Natale più di una settimana all’anno, non è così eccitante, ma la gioia c’è sempre”.



Nel corso della stagione, l'asturiano della Rossa ha più volte cercato di destabilizzare l'avversario, attaccandolo fuori pista grazie alla complicità della stampa per farlo innervosire. Secondo Marko, l'impopolarità di Vettel tra i tifosi sarebbe dovuta in parte alle dichiarazioni al vetriolo di Alonso, polemico contro la Red Bull e geloso dei successi del rivale: "In molti sostengono che per entrare nei cuori degli appassionati bisogna guidare per la Ferrari. Non sono d'accordo. Ayrton Senna ha vinto tutti i suoi titoli con la McLaren, non ha mai guidato per la Ferrari ma non ha mai avuto problemi di immagine per questo. Forse è più cool vincere con la Ferrari, ma questa non è una cosa facile al momento", ha dichiarato.