Vettel o Schumi? Ecco chi è meglio

PERCHE' E' MEGLIO SCHUMACHER - LUCA BUDEL

E' un percorso ancora lungo quello che deve fare Vettel per raggiungere Michael Schumacher. Al di là di numeri straordinari che sottolineano un assoluto primato di precocità, occorre un'analisi più profonda di come Vettel e Schumacher sono arrivati lassù. Sebastian è un campione allevato praticamente in laboratorio, coccolato e protetto fin da ragazzino dalla Red Bull che ne ha curato la crescita giorno dopo giorno. Schumacher - a parte il progetto Mercedes che non aveva comunque sbocchi in Formula 1 - si è dovuto sempre mettere in gioco, così come quando debuttò nel 1991 con la Jordan, tutto tranne che una squadra vincente, per passare subito alla Benetton. Se Vettel viaggia da sempre su una corsia preferenziale, Schumi il successo se l'è dovuto costruire con un impegno maniacale. Quando arrivò alla Ferrari la situazione tecnica di Maranello era un disastro eppure dopo una stagione era già lì pronto a giocarsi un mondiale. Attorno a Vettel è stata disegnata fin da subito una struttura vincente, mentre Schumacher le strutture in questione le ha dovute rifinire in prima persona, sia alla Benetton che alla Ferrari, con un supplementare dispendio di energie che Vettel non ha mai impiegato. In conclusione per avvicinarsi alla dimensione di Schumacher Sebastian dovrà dimostrare di saper vincere altrove, fuori dall'area protetta.