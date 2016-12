F1, Horner esalta Vettel: "Può battere il record di Schumi"

"Penso che Sebastian sia cresciuto quest'anno. Il modo in cui ha guidato, il livello a cui è salito. E' stata la sua stagione migliore di sempre. Il suo record di successi è quasi incredibile", ha aggiunto.

Adrian Newey, direttore tecnico della scuderia, svela qualche segreto del successo di Vettel. "Tutti i grandi piloti con i quali ho avuto la fortuna di lavorare avevano in comune la capacità di guidare ed elaborare allo stesso momento - ha raccontato - . Questo lo si può notare in Sebastian. Ho sempre l'impressione che ogni volta che sale in macchina ne sappia un po' di più dell'ultima volta che è sceso''. E a soli 26 anni ha fatto passi da gigante anche come guida pura: "La sua guida è passata da essere molto talentuosa, ma a volte un po' grezza, a quella attuale, incredibilmente rotonda e precisa. Nel 2009 e 2010 poteva essere occasionalmente criticabile per alcuni incidenti. O per non essere abile nei sorpassi. Molti pensavano che aveva bisogno di partire dalla pole per tenere sotto controllo la corsa. E quindi non era poi così forte. Critiche che oggi non si possono più fare. Non vedo crepe nella sua armatura''.