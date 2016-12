Formula 1, Lotus-Raikkonen, in India un altro team radio di fuoco

Dopo l'annuncio del ritorno in Ferrari, i rapporti in squadra tra Kimi Raikkonen e il Team Lotus-Renault sono peggiorati. Il finlandese è ormai insofferente all'ambiente di Enstone, come dimostra l'ultimo team radio in India: gli ingegneri hanno chiesto di lasciare passare Romain Grosjean, ma visto il comportamento ostruzionistico, il muretto lo ha rimproverato: "Kimi, levati di mezzo, c***o!". Secca la risposta di Iceman: "C***o urli con me?".