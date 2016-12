Ferrari, Alonso: "Complimenti a Vettel, loro sono stati i migliori"

Un po' a denti stretti, ma Fernando Alonso rende merito a chi ha vinto anche questa volta, doppiandolo in quanto a numero di titoli mondiali. "Non ho rimpianti per quest'anno - ha commentato il trionfo di Vettel lo spagnolo della Ferrari - . Penso che alla Red Bull abbiano fatto meglio di noi. Dobbiamo fargli i complimenti, questo è uno sport dove ne vince uno, sempre il migliore. Quest'anno sono stati loro i migliori".

"Nelle ultime tre gare dobbiamo fare dei podi. Sicuramente, se noi siamo sul podio, prendiamo punti agli altri perché ci sono solo tre posizioni per essere lì. Dobbiamo fare meglio, cominciando da Abu Dhabi e cercando di essere sul podio con una macchina o, se possiamo, con tutte e due le Ferrari", ha aggiunto.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il team principal di Maranello, Stefano Domenicali. "La Red Bull ha meritato di vincere questo Gran Premio e questa stagione, sono andato quindi a fare i complimenti a Horner, è giusto cosi. Questo è il loro giorno e quindi è giusto lasciare lo spazio a chi ha meritato di vincere. L'inchino di Vettel alla sua monoposto? Sono cose che ho vissuto per tanto tempo e adesso è anche il tempo di riprenderci queste scene".

Felipe Massa ha sfiorato un podio che poteva essere importante nella sfida alla Mercedes per il secondo posto costruttori. "Cosa bisogna fare adesso per cercare di recuperare la posizione? Provare ad arrivare davanti - ha risposto - . Sappiamo che non è facile perché hanno una buona macchina, ma dobbiamo provarci". Su Vettel: "Complimenti, ha meritato il successo, è un pilota bravissimo, merita al 100% tutti i campionati che ha avuto e sono molto contento per lui perché è anche un bravissimo ragazzo. Un pilota fantastico e ha già messo il suo nome tra i più forti piloti di sempre della Formula 1".