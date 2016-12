Formula 1, Vettel: "Che emozione, sensazione indescrivibile"

Sul podio a New Delhi al microfono di David Coulthard, Sebastian Vettel non riesce a contenere l'emozione per la conquista del quarto titolo mondiale consecutivo : "E' una sensazione indescrivibile, tutto è stato perfetto. Voglio ringraziare la squadra per il lavoro sulla macchina: abbiamo ottenuto grandi risultati nelle ultime stagioni. Incredibile pensare al mio nome accostato a quelli di Alain Prost, Juan-Manuel Fangio e Michael Schumacher. Sono ancora troppo giovane per capire cosa significa. Solo con il tempo riuscirò a rendermi conto di tutto ciò. Voglio ringraziare i miei genitori perchè hanno sacrificato parte della loro vita per me e perchè hanno sempre assecondato la mia passione fin da quando ho iniziato a 10 anni sui kart".

"Il muretto mi aveva chiesto di seguire le consuete procedure post-gara e di portare la macchina in parco chiuso. Non questa volta" ha scherzato il tedesco, che si è reso protagonista di un'esibizione fuori programma davanti al pubblico indiano: "Voglio dire grazie a tutti i tifosi, in India ho avuto un'incredibile accoglienza. E' un paese speciale, mi piacerebbe visitarlo. Purtroppo fuori dal circuito ho constatato che esiste molta povertà". 'A Monza e a Singapore, invece, ha ricevuto qualche fischio: "Sono abbastanza maturo da capire chi mi fischia e non ci faccio molto caso. Capisco che quando si tiene per una squadra, la si vuole vedere vincere''.



Chris Horner, team manager della squadra anglo-austriaca, elogia il talento del nuovo "Professore" della Formula 1: "Sebastian ha solo 26 anni, è incredibile quali risultati sia riuscito a conquistare. E' un pilota in continuo miglioramento. In Red Bull lavoriamo in sintonia e con tanto impegno. Congratulazioni a tutti i ragazzi per il nostro quarto titolo mondiale costruttori".



Adrian Newey, direttore tecnico Red Bull, è soddisfatto delle performance della squadra: "Complimenti ai nostri uomini, davvero un ottimo risultato! Le prestazioni della monoposto sulla distanza di gara sono state incredibili. Sebastian è un grande pilota, molto intelligente e gran lavoratore. Si diverte molto a guidare la macchina, è un professionista serio con una grande conoscenza della meccanica. Un paragone con Ayrton Senna? E' possibile, sotto alcuni aspetti hanno caratteristiche simili".