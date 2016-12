Ferrari, Alonso ottimista: "Potrei anche lottare per la vittoria con Webber"

La strategia deciderà il GP d'India e Fernando Alonso si augura che la sua sia quella giusta. "Lo dirà la gara. Visto che io e Massa abbiamo due strategie diverse, speriamo che almeno una Ferrari possa andare bene. In Germania questa scelta non aveva pagato, vediamo adesso. Certo, chi ha scelto le morbide dovrà fermarsi quasi subito e rischia di trovarsi imbottigliato dietro tutte le monoposto che non si fermeranno per una trentina di giri", ha detto.

"Abbiamo pensato a lungo alla strategia - ha aggiunto lo spagnolo della Ferrari - , anche nel corso della Q2, poi abbiamo scelto così. Felipe parte più avanti con le morbide. L'importante, come ho detto, è il bene della Ferrari. Se le cose mi andassero nel verso giusto potrei anche lottare per la vittoria con Webber". Nonostante gli sia davanti, Felipe Massa sperava di fare meglio. "Non sono stato perfetto nelle qualifiche, non penso di aver fatto un giro come Suzuka. Ho perso un po' di tempo nel settore 2. Magari una o due posizioni più avanti poteva essere possibile. Nella gara succederanno tante cose, macchine che hanno scelto gomme soft, macchine che hanno scelto gomme medie... Vedremo che cosa succederà. Di solito la domenica andiamo meglio, ma dobbiamo dare di più, quindi proviamo a vedere se può essere una gara migliore delle ultime e avere una strategia che funzioni", ha raccontato il brasiliano.



Anche Stefano Domenicali è poco soddisfatto delle prestazioni della Rossa, ma cerca di non fare drammi: "Una qualifica non facile. I nostri piloti hanno lamentato problemi di traffico nell'ultima sessione. Dobbiamo rimanere concentrati e positivi in vista della gara, siamo sempre in lotta contro la Mercedes per il secondo posto nella classifica costruttori".