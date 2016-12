Formula 1, Vettel: "Guardo alla gara, ora non penso al titolo mondiale"

Sebastian Vettel allenta la tensione in vista della conquista del titolo mondiale e si concentra sulla gara: "La vettura si è comportata bene, nelle curve veloci del 2° settore mi sono divertito molto a guidarla. Il titolo? Per adesso cerco di non pensarci. Sarà una gara dura, le strategie sono complesse". Soddisfazione per Nico Rosberg: "Abbiamo cambiato set-up e tratto il massimo". Contento anche Lewis Hamilton: "Buon giro, ma c'era traffico".