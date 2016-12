Red Bull, Vettel: "Abbiamo problemi di blistering con le gomme soft"

Nonostante il miglior tempo, Sebastian Vettel è preoccupato dalle gomme. "Abbiamo avuto notevoli problemi con le soft, che si sono rovinate subito. Ora bisognerà capire cosa è successo, ma ovviamente con le morbide non faremo troppi giri. Il blistering è comparso da subito. Comunque la pista è in costante evoluzione. Per le qualifiche speriamo di raggiungere il posto migliore possibile in griglia“, ha detto il leader della classifica.