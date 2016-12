F1, Vettel: "Vincere il titolo non presenta molte difficoltà"

In India Sebastian Vettel potrebbe laurearsi campione del mondo di F1 per la quarta volta, ma il tedesco della Red Bull pensa più al GP che al campionato. "Voglio fare una bella gara su un circuito che mi ha visto vincere due volte e ammetto che per la conquista del titolo 2013 il cammino non presenta molte difficoltà, perché il vantaggio accumulato su Alonso è consistente. Vincere in India sarà una cosa molto speciale", ha detto.