Lotus, Raikkonen: "Per vincere devo migliorare la mia qualifica"

E' un Kimi Raikkonen sintetico, che nella conferenza del GP dell'India spiega: "Devo sicuramente fare meglio in qualifica per cercare di battere le Red Bull. Anche se non ci sono soltanto loro in pista. Qui si può superare solo nel primo settore, ma potrebbero esserci altri punti, dipende dalle situazioni di gara... L'obiettivo è il 2° posto nel mondiale. Nelle ultime gare siamo andati bene, vedremo qui. Se possibile, proveremo a vincere".

Il pilota finlandese della Lotus punta quindi a finire la stagione al meglio, prima di tornare ad indossare la tuta rossa: "Le ultime gare sono state buone per il nostro team, ma io devo migliorare prima di tutto in qualifica per poter entrare nella lotta per il podio. Dobbiamo vedere cosa accadrà nel weekend e capire bene la situazione. Per il futuro, non avrei preso la decisione di andare in Ferrari se non avessi pensato che è la cosa migliore per me. Soprattutto perché il prossimo anno le regole saranno molto diverse e Maranello è il posto giusto per affrontare questa sfida. Quindi penso di aver fatto una buona scelta".