Formula 1, il dilemma Adrian Newey, dai motori alla Vela

Adrian Newey potrebbe lasciare la Red Bull e abbandonare la Formula 1 dopo oltre 20 anni di carriera. Il direttore tecnico britannico , da sempre grande appassionato di Vela , potrebbe dedicarsi a una nuova attività di progettazione. Ben Ainslie , quattro volte oro olimpico e vincitore della Coppa a San Francisco, starebbe tentando di convincerlo a entrare a far parte di una squadra tutta inglese e riportare il titolo in Inghilterra dopo 162 anni.

Difficile sapere cosa farà il progettista britannico più ambito del circus. In passato, negli anni di lavoro in McLaren (1997-2006), Adrian Newey aveva discusso con Ron Dennis un possibile approdo alla Vela, un'aspirazione però che non fu mai realizzata. Adesso, dopo i successi a ripetizione di Sebastian Vettel e la nuova sfida tecnologica del turbo, potrebbe essere arrivato il momento di lasciare la Formula 1 per varcare nuovi traguardi in mare.