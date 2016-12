F1, Kvyat sulla Toro Rosso nel 2014

Sarà Daniil Kvyat a prendere il posto di Daniel Ricciardo sulla Toro Rosso nel prossimo campionato di Formula 1 . Il giovane pilota russo, 19 anni, è stato promosso ufficialmente come sostituto dell'australiano, che passerà alla Red Bull al fianco di Vettel. Lo ha annunciato la stessa scuderia di Faenza, junior team della squadra campione del mondo. Nel 2014 Kvyat farà coppia con il francese Jean Eric Vergne.

Kvyat, che vive a Roma, partecipa al programma junior della Red Bull e si è fatto le ossa in GP3 e nel campionato europeo di Formula 3. "E' una notizia formidabile, un sogno che diventa realtà - ha commentato il pilota - , ringrazio la Red Bull e la Toro Rosso di darmi questa opportunità. Sono certo che il fatto di risiedere in Italia e di parlare italiano mi aiuterà a inserirmi in fretta nella squadra".