Formula 1, prima riunione "calda" per il nuovo Strategy Group a Londra

Al gruppo di lavoro, formato complessivamente da 18 delegati (tra cui 6 uomini FIA e 6 rappresentanti della FOM), prendono parte anche le squadre, una sorta di gruppo permanente di "superpotenze": formazioni storiche di prestigio (Ferrari, McLaren e Williams) e entità emergenti degli ultimi anni (Red Bull, Mercedes e Lotus). Restano escluse le squadre di medio livello (Sauber, Force India, Toro Rosso) e le piccole scuderie (Caterham e Marussia), tutte alle prese con gravi problemi finanziari.



In linea di principio lo Strategy Group nasce allo scopo di tutelare l'integrità e gli interessi di tutte le squadre. Nella realtà dei fatti tra i piccoli costruttori regna un senso di inquietudine: rimasti fuori dalle discussioni e privi di una rappresentanza diretta, temono di non avere voce in capitolo in merito alle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane. In particolar modo, la Force India attraverso le parole del team principal Robert Fernley ha accusato la Red Bull di aver distrutto l'immagine della Formula 1 tramite una politica di crescenti investimenti in violazione degli accordi di limitazione del budget e dei costi annuali, una sorta di "laissez-faire" che ha provocato un'ulteriore crescita delle spese stagionali.



Sul tavolo delle proposte nella prima riunione del neonato gruppo troviamo diversi "temi caldi" che faranno discutere nel paddock di Buddha, dove domenica si correrà il Gran Premio d'India: la vendita dei telai alle piccole squadre, la proposta del parabrezza (o cupolino) per rafforzare la protezione degli abitacoli, la costituzione di un collegio di commissari permanenti, l'aumento del peso minimo delle monoposto, l'estensione delle sessioni delle prove libere del venerdì (30 minuti supplementari). Tuttavia Martin Whitmarsh, team principal McLaren, si dichiara scettico: "Qualcuno potrebbe presentare ricorso in tribunale". La nuova Formula 1 riparte tra mille difficoltà.