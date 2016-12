Alonso, in India un casco celebrativo per festeggiare il record di punti

Naturalmente occorre considerare come i punteggi assegnati per il campionato del Mondo di Formula 1 siano cambiati in diverse occasioni dal 1950 al presente. Oggi, ad esempio, una vittoria vale al pilota ben 25 punti, contrariamente agli anni Cinquanta quando il sistema di assegnazione dei punti ne prevedeva solamente 8 al vincitore. Attraverso i decenni le regole sono state progressivamente modificate fino all'attuale sistema, in vigore dal 2010, simile per certi aspetti a quello del Motomondiale.



Per Alonso, in ogni caso, si tratta di un record davvero invidiabile, oltre che a una grande soddisfazione personale. Il ferrarista ha voluto inoltre ringraziare le tre squadre per le quali ha corso e che gli hanno consentito di centrare il primato, ossia Renault, McLaren e Ferrari: «Tre scuderie mi hanno dato l'opportunità di fare il record di punti in Formula 1. Grazie!»

#Alo1571 El martes os presento el casco completo para India #Alo1571 Tuesday I present you the helmet for India pic.twitter.com/4Mhkeg8FGE — Fernando Alonso (@alo_oficial) October 19, 2013