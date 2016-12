F1: spunta la Wlliams per Massa

C'è anche la Williams tra le pretendenti a Felipe Massa ancora a caccia di un volante per il prossimo Mondiale di Formula 1 dopo la fine del contratto con la Ferrari. Il pilota brasiliano potrebbe prendere il posto del venezuelano Pastor Maldonado, come riporta il quotidiano O Estado de S.Paulo. Maldonado sarebbe stanco di guidare una monoposto di seconda fascia come la Williams e così si sarebbe offerto alla Lotus che ha perso Raikkonen e deve ancora decidere se confermare o meno Grosjean.

Lo stesso Felipe Massa è un nome caldo per la Lotus, che tiene aperta anche la pista che porta a Nico Hulkenberg. Intanto lo sponsor di Maldonado, PDVSA, che porta alla Williams circa 35 milioni di euro, sarebbe già al lavoro per la rescissione del contratto. Nicolas Todt, manager di Maldonado ma anche di Massa, ha detto: "E' stata dura per Pastor quest’anno, con una vettura che non permette ai piloti di fare punti. Il team deve reagire e sta assumendo nuovi tecnici. Per l’anno prossimo la Williams potrebbe essere un’opzione eccellente per Felipe". Massa porterebbe in dote un pacchetto di sponsor da 6 milioni di euro, compresa Petrobras.