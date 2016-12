La Lotus fa gli auguri a Raikkonen con una vignetta provocatoria

Nel giorno del suo 34° compleanno, la Lotus ha voluto fare un regalo a Kimi Raikkonen. Il team francese, infatti, ha pubblicato su Twitter una vignetta in cui Fernando Alonso, prossimo compagno del finlandese alla Ferrari, lancia una torta in faccia ad "Iceman" e dice: buon compleanno Kimi. Come dire: preparatevi a una "convivenza in rosso" ad alta tensione.