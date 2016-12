La Lotus conferma: "Hulkenberg è la nostra prima scelta"

Il team principal della Lotus, Eric Boullier, lo ha dichiarato apertamente: "Nico Hulkenberg è la nostra scelta. Ha mostrato un grande potenziale". Non c'è ancora la firma, ma il pilota tedesco sta lavorando per formalizzare la collaborazione, diventando il sostituto di Kimi Raikkonen per il 2014 nel team di Enstone. Una doccia fredda per Felipe Massa e, soprattutto, per il terzo pilota Lotus Davide Valsecchi che ambivano al prestigioso voltante.