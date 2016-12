Ferrari, Alonso: "Mondiale perso a luglio"

Fernando Alonso ha individuato nel mese di luglio il momento in cui la Ferrari ha perso il titolo 2013 di Formula 1. "Il nostro problema è stato lo sviluppo. La vettura non si è adattata alle gomme e non abbiamo compiuto i passi previsti. A luglio siamo arrivati in gara con aggiornamenti che erano indovinati sulla carta, ma non così tanto in pista. E questo ha rallentato la crescita", ha detto lo spagnolo ad Autosport.