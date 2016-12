Ferrari, Montezemolo: "Mollare? Non se ne parla"

Luca di Montezemolo non vuol sentire parlare di una Ferrari che ha abdicato, anche se il Mondiale è ormai nelle mani di Vettel. "Leggo di presunti mal di pancia o di attenzione della squadra solo al 2014: non ne voglio nemmeno sentire parlare, ci sono ancora quattro gare dove pretendo una Ferrari che lotti per il podio con la massima determinazione da parte dei piloti e di tutta la squadra", ha spronato il presidente del Cavallino.