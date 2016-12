Ferrari, Domenicali: "Il problema non sono io"

"Certo, il mio capo potrebbe anche farlo, ma io sarei sempre e comunque grato alla Ferrari. Ma in Italia esiste un detto: quando si lascia una strada che si conosce, l’altra potrebbe essere peggio", ha aggiunto. Secondo Domenicali, il vero problema sono state le gomme. "In primo luogo, all'inizio della stagione disponevamo di una macchina competitiva in qualifica e molto buona sul passo gara - ha precisato - . Il problema è che non siamo riusciti a migliorare in modo costante la vettura, poiché sfortunatamente gli sviluppi che abbiamo messo in campo hanno peggiorato la situazione invece di migliorarla. Il cambiamento in corso delle gomme? Io nono voglio dire che sia giusto o no. Ma cambiando il tipo di pneumatici non siamo stati più in grado di sfruttare le nostre caratteristiche migliori, ovvero l’efficienza nel passo gara“. Anche le continue riconferme di Massa non sono piaciute ai tifosi: "In passato ho letto spesso che la Ferrari doveva sostituire Massa, ma io ho insistito, Felipe deve restare. Perché? Un pò di razionalità per favore. Io sono il primo a difendere Felipe al quale vorrò sempre bene perché è un ragazzo speciale e una persona dedita alla squadra, ma si deve fare anche una valutazione professionale".