Formula 1, Wolff lancia l'accusa: "Mappature dei motori Renault non regolari"

In un'intervista ad Autosport , Toto Wolff , manager Mercedes, avanza dei sospetti sulla presunta irregolarità dei motori Renault : "Da Singapore è tornato il dominio Red Bull e la Lotus ha mostrato un notevole miglioramento. Mi chiedo cosa facciano in termini di mappature..." Secondo Wolff, la Renault potrebbe impiegare strategie particolari nel set-up per sfruttare il legale taglio dei cilindri e migliorare il soffiaggio nella zona del fondo.

I primi sospetti, nati a Marina Bay intorno alla sonorità particolare in uscita di curva della monoposto di Sebastian Vettel, avevano dato adito a un possibile impiego del traction control da parte della Red Bull, subito smentito da Chris Horner e Charlie Whiting. Dal punto di vista tecnico, un altro filone di pensiero fa riferimento a un utilizzo speciale del Kers, attivo per poche frazioni di secondo in fase di riaccelerazione. Una cosa è ormai evidente: il dominio totale di Vettel non convince gli avversari. Se il primo della classe resta ancora oggetto di chiacchere, i malumori degli avversari sembrano continuare. Se ne riparlerà ancora da qui a Interlagos.