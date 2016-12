Formula 1, Lotus-Renault verso Nico Hulkenberg

Hulkenberg ha la possibilità di fare un salto di qualità dopo le precedenti esperienze in Williams e Force India. In passato, il tedesco è riuscito a mettersi in mostra fornendo belle prestazioni su monoposto poco competitive; da ricordare una memorabile pole position a Interlagos nel 2010. Per la prossima stagione, la Lotus si affiderà dunque a una coppia di giovani piloti di belle speranze. Boullier, alle prese con problemi di budget, intende puntare sugli emergenti, evitando di ingaggiare piloti appoggiati da importanti sponsor. Grosjean alla fine ha convinto i vertici della squadra anglo-francese grazie a buoni risultati dopo i discussi incidenti dell'anno precedente. Beffa per Davide Valsecchi, terzo pilota del team, che sperava di essere promosso a pilota titolare dopo l'addio di Raikkonen.



Nelle ultime settimane, il nome di Hulkenberg era stato collegato anche alla McLaren. Martin Whitmarsh, all'inseguimento della chimera Alonso che piace alla Honda, sembra orientato alla riconferma di Jenson Button e Sergio Perez, malgrado l'insoddisfazione per le deludenti prestazioni del messicano. Per Felipe Massa invece restano altre ipotesi in Force India, Sauber e Williams.