Formula 1, le pagelle di Suzuka

SEBASTIAN VETTEL - VOTO 9

Non merita la doppia cifra causa qualifiche sotto tono e pessima partenza. Per il resto mette sull'asfalto giapponese una gara capolavoro favorita anche dalla strategia. A Suzuka è arrivata la quinta vittoria di fila e in India potrebbe festeggiare il poker mondiale.

MARK WEBBER - VOTO 8

Quando alla Red Bull hanno comunicato che Vettel doveva fare la corsa su Grosjean si è capito che l'australiano avrebbe potuto puntare al massimo al secondo posto. Si tratta dell'ennesimo sgarbo della Red Bull nei confronti di Mark considerato come le sorellastre facevano con Cenerentola.