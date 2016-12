Ferrari, Alonso: "Buoni punti per i costruttori"

Fernando Alonso prova a considerare positivo il suo quarto posto a Suzuka, soprattutto nell'ottica della squadra. "Abbiamo fatto buoni punti per il campionato costruttori, dobbiamo essere soddisfatti. In Corea non siamo andato molto forte, qui non abbiamo avuto un gran ritmo nelle prove, ma in gara è andata bene. Dobbiamo però migliorare per poter arrivare sul podio", ha commentato il pilota della Ferrari.