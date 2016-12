Red Bull, Vettel: "Strategia dei due pit-stop la mossa vincente"

Chris Horner, team principal Red Bull, ha elogiato la prestazione della squadra: "La strategia decisa dal muretto ha permesso ai nostri piloti di superare Grosjean. In pista abbiamo colto ogni opportunità, la nostra performance è stata fantastica. Per quanto riguarda il la gestione del Kers, Sebastian non ha segnalato alcun problema durante la corsa". In merito ai sospetti per una presunta irregolarità della macchina, Horner è tranquillo: "Non esiste nessun traction control, nessuno dei nostri avversari ha avanzato accuse in tal senso".



In Giappone, Romain Grosjean coglie il quarto podio stagionale: "E' stata una gara impegnativa. Sono andato in testa alla prima curva e ho trovato subito il ritmo. Speravo di vincere, ma la Red Bull andava veramente forte. Sono molto felice per il secondo podio consecutivo. Ora puntiamo a superare Ferrari e Mercedes per il secondo posto nella classifica costruttori".