De Villota, la famiglia: "La morte di Maria è legata all'incidente del 2012"

La scomparsa di Maria de Villota è da ricollegarsi al tragico incidente dello scorso anno quando era collaudatore del team Marussia in Formula 1. Ne è convinta la famiglia dell'ex pilota, trovata senza vita in un albergo a di Siviglia. "Il medico legale ci ha detto che Maria è morta nel sonno intorno alle sei del mattino a seguito delle lesioni neurologiche subite il 3 luglio 2012 ", ha spiegato la sorella.

L'improvvisa scomparsa della De Villota, dunque, sarebbe strettamente legata al terribile schianto nel 2012 sul circuito di Duxford, a causa del quale l'ex pilota 33enne aveva perso anche un occhio. Dopo l'autopsia, i medici avevano parlato di "morte naturale", senza meglio precisare i motivi del decesso, ma ora i familiari di Maria hanno deciso di rendere pubbliche le cause della tragedia per non alimentare dubbi o voci su quanto è accaduto.