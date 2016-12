F1, Webber: "Pole un po' bugiarda, ma ho colto l'occasione"

Mark Webber ha conquistato la dodicesima pole della carriera, soffiando a Vettel il pokerissimo consecutivo, ma l'australiano sa che il compagno di box ha avuto dei guai. “E' andata bene, Sebastian ha avuto dei problemi, ma ha fatto un giro fantastico. Forse è un risultato un po’ bugiardo, ma bisogna cogliere l’opportunità quando si presenta. Per me è importante essere in pole su un circuito fenomenale”, ha detto la seconda guida Red Bull .

"E' stata una sessione un po’ mista, in Q2 abbiamo fatto alcuni errori nella gestione, ma poi tutto è andato bene e si sono visti i risultati. Abbiamo dovuto preparare il setup della monoposto in base al vento. Il circuito è cambiato molto, è una pista strana, molto stretta, c’è molto vento. Abbiamo fatto quello che potevamo fare per essere il più veloci possibile. Penso di avere una buona macchina per la gara”, ha aggiunto.

Gli fa i complimenti Sebastian Vettel, nonostante il suo tempo sia stato condizionato da un problema al kers. “Non penso ci abbia creato molti problemi girare poco in mattinata - ha fatto il punto il tedesco - , abbiamo fatto un sacco di giri su questa pista. Congratulazioni a Mark per il giro fantastico. Ho avuto un problema in qualifica, ma non mi interessano i se e i ma, il fatto è che sono secondo. E' un ottimo risultato essere in due in prima fila. La macchina è stata fantastica, soprattutto nel primo settore. Non sono molti i giorni in cui puoi spingerla al limite, si è comportata bene, abbiamo un buon feeling”.

Proverà a ostacolarli Lewis Hamilton, anche se il problema gomme sulla Mercedes non è stato ancora risolto. "Sono davvero contento del terzo posto in griglia - ha raccontato l'inglese - , la squadra ha fatto un grande lavoro questo fine settimana e devo ringraziare tutti. Mi pare che il nostro pacchetto sia migliore di quello che abbiamo avuto ultimamente e la macchina risulta bella da guidare. Il vento spirava in direzione diversa e questo ha un po' cambiato le caratteristiche del circuito, che sembrava avere molto più grip. Le Red Bull, comunque, erano un po' fuori portata. Il degrado delle gomme sarà la chiave per la gara e speriamo di fare una buona partenza dalla parte pulita della pista. Poi vedremo cosa si può fare con i due che abbiamo davanti".