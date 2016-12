F1, Vettel: "C'è un po' di margine di miglioramento"

Sebastian Vettel ha iniziato nel migliore dei modi il weekend che potrebbe regalargli il quarto titolo di F1, ma non è del tutto soddisfatto. "C’è un po’ di margine di miglioramento, soprattutto nella gestione delle gomme, che sarà cruciale. Non tanto sul giro in qualifica quanto in gara. E' una pista impegnativa per piloti e gomme, in tanti hanno sbagliato. Sarà una grande sfida trovare la miglior strategia per domenica“, ha detto.

In mattinata la Red Bull era stata velocissima anche in rettilineo: "Abbiamo migliorato la macchina e siamo stati un po’ più lenti nel pomeriggio. Penso che il circuito in sé fosse un po’ più lento nella seconda sessione. E' stato abbastanza difficile, soprattutto con le gomme. Sembra che sarà questa la più grande sfida per tutti".

Scherza sulle prestazioni dei rivali Lewis Hamilton, che conferma i problemi con le gomme. “Non mi sembrava di andare troppo male - ha commentato l'inglese della Mercedes, ma sulle gomme posteriori avevo qualche problema e poi mi ha passato la Red Bull di Vettel volando… Non sembra di buon auspicio. Sono però contento di come si è comportata la mia macchina in queste due sessioni di libere, certo, mi piacerebbe essere un po’ più competitivo. Abbiamo ancora del lavoro da fare soprattutto con la gestione delle gomme; è ancora presto per pensare a domenica in ogni caso non vedo l’ora di affrontare la qualifica, poi penseremo alla gara“.