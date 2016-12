Vettel, il nuovo Professore della F1

Chiamatelo pure predestinato. Perché, in fin dei conti, Sebastian Vettel è l’uomo che con molta probabilità potrebbe raggiungere quello che fino a pochi anni fa sembrava l’impossibile: eguagliare e superare tutti i record del "Kaiser" Michael Schumacher , mentore e guida ispiratrice del giovane Seb. Con la conquista del quarto titolo mondiale consecutivo a New Delhi , il pilota tedesco non solo ha eguagliato il numero di allori iridati vinti dal “Professore” Alain Prost , ma è arrivato alle soglie dell’anticamera per raggiungere e superare l’antico primato del “grande Maestro” Juan Manuel Fangio - i cui numeri sono resistiti intatti nei libri di storia per decenni - e il recente record dei sette titoli mondiali del mito Schumi . Mai dare nulla per scontato, certo, difficile sapere cosa ci riserveranno le prossime stagioni con il ritorno al motore turbo, eppure la sensazione di assistere a qualcosa di grande è percepibile nell'aria. Perché, numeri alla mano, Vettel è già entrato di diritto nella storia grazie a cifre impressionanti e potrà continuare a scrivere pagine importanti da protagonista assoluto nelle stagioni a venire.

Ci sono voluti solamenteper iniziare a scrivere lapartendo letteralmente da una pagina bianca.: a solicompie il debutto ufficiale in Formula 1 allain sostituzione dell’infortunato Kubica. Nella gara che verrà ricordata per lo scontro diretto in casa McLaren tra Alonso e Hamilton – una sfida che riporta alla mente il grande duello tra Senna e Prost negli anni Ottanta – l’esordiente in tuta bianco-blu coglie un importante ottavo posto al traguardo; è il più giovane pilota di sempre ad ottenere punti iridati. Verso fine stagione approda allae segue la progressiva crescita della monoposto faentina, quella ex-Minardi eterna Cenerentola della Formula 1 confinata nelle retrovie. Ilè il giorno della vita di Sebastian Vettel: a, a soli, il tedesco divince un bagnatissimodopo essere partito dalla pole position, stabilisce altri record di precocità e pone una svolta determinante alla sua carriera agonistica. È giovane, terribilmente veloce e affamato di successo.Alla promozione insegue un progressivo cammino di avvicinamento alla vittoria, favorito dal miglioramento prestazionale delle creature tecniche di, raffinate macchine da guerra e gioielli di aerodinamica., perde ogni possibilità di vittoria per errori di guida, segnali di una non completa maturazione a livello velocistico e mentale. Questione di tempo; l’appuntamento con il successo è solamente rimandato. Dal 2010 a oggi l’ha letteralmente decimato la concorrenza nonostante gare difficili comesegnate da colpi di scena e esiti finali imprevedibili. Da ricordare la, l’anno dei grandi primati:, 5 secondi posti, un terzo posto,in classifica finale.a soli, Seb ha strappato record su record, centrando cifre da paura con medie notevoli e percentuali significative., un’impresa riuscita solo a Fangio e Schumacher. In fatto di numeri, adesso l’asso di Kerpen sembra relativamente più vicino. Dove potrà arrivare ancora questo ragazzo? Davvero potrà? Chi può dirlo ora. Recentemente il tedeschino ha ricevutoa Monza e Singapore, episodi spiacevoli che dovrebbero far riflettere. La vittoria più grande arriverà quando Sebastian riuscita a dimostrare il suo vero valore sul campo al volante di monoposto meno dominanti; solamente così potrà raggiungere. Tempo al tempo.(dati aggiornati al Gran Premio dell'India 2013):Squadre: BMW Sauber (2007), Toro Rosso (2007-08), Red Bull (2009-)Gran Premi disputati: 117 (dal 2007 al 2013)Pole Position: 43 (36,75%)Partenze in prima fila: 60 (51,72%)Vittorie: 36 (30,77%)Podi: 59 (50,43%)Giri più veloci: 21 (18,26%)Hat Trick (pole position + vittoria + giro più veloce): 7Grand Chelem (Hat Trick + corsa tutta al comando): 4Giri in testa: 2.258Punti totali: 1.376Titoli mondiali: 4 (2010-2013)