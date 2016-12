F1, Alonso deluso: "Non possiamo stare dietro alla Toro Rosso"

Il venerdì giapponese ha riservato solo brutte notizie a Fernando Alonso . Prima due sessioni di prova opache, poi la notizia della morte della connazionale e collega de Villota. "Avere davanti Red Bull e Mercedes forse è normale - ha detto il ferrarista -, ma non possiamo avere davanti la Toro Rosso di Ricciardo o la McLaren, macchine che normalmente ci stanno dietro, quindi non abbiamo fatto una buona prestazione: dobbiamo assolutamente migliorare".

"Sicuramente oggi non abbiamo avuto un livello di competitività come vogliamo, ci manca un po’ di ritmo che dobbiamo trovare assolutamente questa sera con i cambiamenti e le modifiche che abbiamo già in testa sulla macchina", ha aggiunto. A sconvolgere Alonso, però, è stata la scomparsa della de Villota. "Scendere dalla macchina e sapere questa cosa è stato davvero brutto - ha detto l'asturiano appena conclus ele prove - . Bisogna pregare per lei ed essere vicini alla sua famiglia. Maria era molto amata da noi".

Anche la Ferrari ha voluto lasciare il suo messaggio di cordoglio su Twitter: ""Tragica notizia della scomparsa di Maria de Villota, i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici! #Triste"