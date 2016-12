F1, Hamilton subito davanti a Suzuka

Davanti alle Rosse ha chiuso anche la Red Bull di Mark Webber, che ha portato in pista un nuovo telaio dopo che quello utilizzato finora è andato distrutto nell'incidente di cui è stato vittima in Corea. La sessione è stata caratterizzata da tre incidenti, per fortuna tutti senza serie conseguenze. Il più "spettacolare" ha visto protagonista Pastor Maldonado, che ha perso la ruota posteriore sinistra della sua Williams. Fuori anche Jules Bianchi, andato a sbattere forte tanto da danneggiare il telaio della sua Marussia e costretto a saltare la seconda sessione di prove libere per l'impossibilità di ripararlo in tempo. Infine, è finito contro le gomme Giedo van der Garde (Caterham).