Formula 1, arriva la proposta dei test in notturna in Bahrain

A Suzuka tra le novità della F1 2014 si è avanzata l'ipotesi dei test in notturna . In ragione del contenimento dei costi , le sessioni di prove in Bahrain (19-22 febbraio, 27 febbraio-2 marzo) potrebbero svolgersi sotto la luce artificiale , permettendo alle squadre di girare giorno e notte senza limiti. A Sakhir sono già in corso i lavori di sistemazione dell'impianto in previsione della prossima gara in notturna per la 10° edizione della corsa.

Le squadre puntano a percorrere il maggior numero possibile di chilometri in condizioni climatiche diverse in modo da verificare i dati dell'efficienza aerodinamica e delle temperature degli pneumatici. Una 24 ore non stop di test che metterà alla prova uomini e mezzi; a tale proposito, potrebbero essere impiegate doppie squadre di meccanici per lavorare su turni.



I test 2014 si apriranno in Spagna a Jerez de la Frontera (28-31 gennaio). Durante la stagione si terranno altri test di due giornate ciascuno a Barcellona, Silverstone, Abu Dhabi e ancora in Bahrain. In totale, il circus trascorrerà quasi un mese nel piccolo emirato. Per quanto riguarda la stagione in corso, la Pirelli ha chiesto alla FIA un'ulteriore sessione di test a Interlagos dopo il Gran Premio del Brasile. La proposta è al vaglio e una decisione verrà presa a breve.