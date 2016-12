Fernando Alonso: "Sebastian Vettel ha i suoi meriti"

E ancora: "Hanno lavorato meglio degli altri. Noi siamo stati competitivi nella prima parte di campionato, vincendo due GP su cinque. Poi abbiamo fatto un passo indietro a Silverstone, abbiamo recuperato, ma a quel punto gli altri avevano fatto più progressi". "Faremo del nostro meglio nelle gare che rimangono. Proveremo a divertirci nei prossimi Gp, attaccando sempre, per essere secondi nella classifica costruttori. Il prossimo anno? Con Kimi penso possiamo fare una buona stagione per la Ferrari, se avremo una monoposto competitiva. Se la vettura non sara' competitiva avremo un anno molto simile a questo", ha aggiunto. Nel caso in cui Fernando Alonso, domenica a Suzuka, dovesse conquistare uno dei primi sei posti, diventerebbe il pilota che ha ottenuto più punti, superando Schumacher : "Ci sono solo pochi record che posso raggiungere: quello sul numero di Mondiali conquistati e di GP vinti e' difficile, visti i numeri di Michael. Spero di poter centrare il record di più punti in carriera".

MASSA: "VORREI CHIUDERE CON UNA VITTORIA"

"E' un sogno, ma tutto è possibile in questo lavoro". Felipe Massa, a pochi GP dall'addio alla Ferrari, ci terrebbe a lasciare un bel ricordo dalle parti di Maranello. E c'è un solo modo per farlo: vincere una gara. "Quante volte - spiega - abbiamo visto imporsi un pilota non al volante della monoposto migliore? Non molli mai la speranza, cerchero' di portare a casa un'altra vittoria", aggiunge. Massa non crede che un successo sia fondamentale per dare una spinta al suo prossimo ingaggio. "Penso conti più l'esperienza - afferma - . Tutti sanno cosa posso portare a un team, in un momento in cui arrivano nuove regole. Intanto, spero di cogliere un bel risultato con la Ferrari". Massa promette un approccio "aggressivo" con la pista di Suzuka. "Devo prendermi dei rischi e continuero' a provarci", le sue parole. Per quanto riguarda il 2014 e il nuovo regolamento, Massa appare perplesso sulla necessità di risparmiare carburante: "Sarebbe molto frustante dover risparmiare benzina".