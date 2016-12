Sebastian Vettel: "In Red Bull portiamo sempre novità ad ogni gara"

Il campione tedesco prosegue: "In Corea il problema era quello di controllare l'usura delle gomme anteriori. Bisognava gestire il problema, ma questo non è mai semplice quando devi spingere al massimo. Soprattutto se hai tanta pressione e le Lotus alle spalle. Alla fine ci siamo presi un bel margine e solo negli ultimi 2 giri mi sono potuto rilassare un attimo. Nel complesso siamo diventati forti anche in qualifica, rispetto alla prima parte dell'anno quando la Mercedes era meglio di noi. Ma non c'è una parte in particolare che ci ha fatto fare il salto in avanti. Abbiamo migliorato la macchina da Spa in poi e abbiamo cercato di portare nuovi particolari ogni weekend. Sono certo che gli altri facciano la stessa cosa".



Velato quindi il riferimento alla Ferrari che non ha portato di recente sensibili sviluppi in pista, iniziando a lavorare per il 2014. E infatti Vettel spiega: "Noi abbiamo avuto degli aggiornamenti che hanno funzionato bene, ma abbiamo anche lavorato tanto tra il venerdì e il sabato per essere poi competitivi per qualifica e gara. Anche se credo che Singapore sia stata un eccezione, perché guadagnavo 2 secondi al giro... è stato incredibile! Non a caso, se già consideriamo il GP della Corea, che è simile a Spa, il gap è stato solo tra i 3 e i 6 secondi per tutta la gara. Ma se guardiamo cosa succedeva 10 anni fa, vediamo che erano 30 i secondi di vantaggio del primo in gara. Era diverso quando correva Schumacher, ma oggi quando sei in macchina e hai 3 secondi sei contento! Anche se poi basta un piccolo errore, solo un bloccaggio e perdi tutti".



Chiaro il messaggio alle polemiche via Twitter, sollevate da alcuni messaggi inviati da Lewis Hamilton. L'inglese aveva accusato di "noia e prevedibilità" il tedesco, dicendo poi di essere stato travisato. Ma Sebastian non si scompone e rilancia: "E' comunque carino sentire i complimenti di Hamilton e li ricambio. Credo che di base ci sia rispetto tra i piloti, anche se poi molte cose vengono dette e scritte. Vado molto d'accordo in questo periodo con Lewis e quindi ricambio i complimenti per il paragone con Schumacher".