Formula 1, Vettel: "Non ho ancora vinto il mondiale"

A Suzuka potrebbe laurearsi campione del mondo di Formula 1 per la quarta volta e a soli 26 anni, ma Sebastian Vettel frena, un po' per scaramanzia: "E' vero, l'occasione è ghiotta - ha detto il tedesco della Red Bull ospite della Nissan a Yokohama -. Ma non si vince prima di correre. Suzuka è una pista che mi piace molto, però non abbiamo ancora nulla in mano. Certo gli ultimi risultati hanno alimentato grandi aspettative".