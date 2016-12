Ferrari, Alonso: "Un miracolo essere ancora in lotta per il titolo mondiale"

A Suzuka le speranze mondiali di Fernando Alonso (77 punti di ritardo da Sebastian Vettel ) sono ridotte al lumicino. In un'intervista ad Autosport , il ferrarista analizza la situazione vedendo i lati positivi : "E' un miracolo essere ancora in lotta per il titolo mondiale. A Spa, Monza e Singapore sono arrivato secondo, ma la macchina non era da podio. In Corea è arrivata la battuta d'arresto. Nelle ultime gare cercheremo di tornare in alto".

"Dobbiamo essere realisti e pensare che in Giappone partiremo tra la quinta e l'ottava posizione, è normale. Dobbiamo recuperare in termini di prestazioni in gara. Di solito abbiamo un'ottima strategia, gestiamo meglio il deterioramento delle gomme e lottiamo per il podio. E' quello che spero e mi aspetto a Suzuka", ha aggiunto. Nando affronta il prossimo Gran Premio del Giappone con uno spirito combattivo: "Mi piace Suzuka. La pista è molto bella e impegnativa, specialmente il primo settore con la sequenza di 'esse' velocissime da affrontare con aggressività. Qui l'efficienza aerodinamica è fondamentale vista la presenza di numerose curve ad alta velocità. Bisogna prestare attenzione alle condizioni meteorologiche".



Alonso ha trionfato in due edizioni della corsa al volante della Renault (2006 e 2008), ricordi positivi per il ferrarista: "Per me il Giappone è un posto particolare. Mi piace la cultura di questo paese, in particolare l'istruzione, la disciplina, l'approccio gentile con le persone. La cultura samurai è per me fonte di ispirazione. Questo aspetto contribuisce a rendermi ancora più motivato ad affrontare questa tappa mondiale".