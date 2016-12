Formula 1, Ross Brawn potrebbe abbandonare la Mercedes

Ross Brawn potrebbe lasciare il Team Mercedes a fine stagione. L'indiscrezione, riportata da Bild , è stata smentita da Niki Lauda : "Non so da dove arrivino queste notizie. Siamo ancora in trattativa". L'ex ferrarista potrebbe lasciare spazio a Paddy Lowe alla guida della direzione tecnica . Nel paddock si parla di un possibile approdo alla Honda in previsione del prossimo ritorno del colosso giapponese come motorista del Team McLare n nel 2015 .

Tuttavia la notizia sembra trovare conferma nelle parole di Martin Whitmarsh, direttore della gestione sportiva McLaren, che nei giorni scorsi in Corea aveva annunciato una campagna acquisti da parte della casa di Woking dopo la fuga di numerosi tecnici in direzione Maranello. Ross Brawn potrebbe passare alla Honda e occuparsi della preparazione tecnica della struttura giapponese per affrontare la nuova frontiera tecnologica del motore turbo. La casa del sol levante sta facendo grandi progetti in previsione del prossimo ritorno in Formula 1. A tale proposito, la McLaren non avrebbe ancora rinunciato a strappare Fernando Alonso alla Ferrari; ma il progetto di riportare lo spagnolo a Woking, ambizioso quanto irrealistico, sembra oggi poco praticabile.



In carriera Ross Brawn, l'anti-Newey per eccellenza, ha lavorato per Williams, Arrows, Benetton, Ferrari, Honda e Mercedes. E' stato artefice dei grandi cicli di vittorie di Michael Schumacher in Formula 1 (1994-1995, 2000-2004) e ha vinto un titolo mondiale con la propria squadra, la Brawn GP, nella stagione 2009.