Lotus, Raikkonen di nuovo sul podio: "Avevamo il passo vincente"

In Corea Kimi Raikkonen coglie un convincente secondo posto dietro al vincitore Sebastian Vettel. Il finlandese ha compiuto l'ennesima rimonta dopo qualifiche deludenti, centrando l'ottavo podio stagionale: "In gara siamo stati veloci malgrado il sottosterzo. La strategia ha funzionato e l'ingresso della safety car ci ha indubbiamente favorito". Delusione per Romain Grosjean, giunto in terza posizione: "Peccato aver perso la posizione su Kimi".