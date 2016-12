F1, jeep entra in pista durante il GP di Corea

Tutto è accaduto dopo che al 37° giro la Red Bull di Webber ha preso fuoco in seguito a un tamponamento laterale da parte di Di Resta. Improvvisamente, prima dell'ingesso della safety-car, Sebastian Vettel lanciato a tutta velocità si è trovato sul rettilineo una jeep, entrata in pista per raggiungere il luogo dell'incendio, senza nessuna segnalazione a team e piloti, se non delle bandiere gialle tardive. Un attimo di sbigottimento e paura per una situazione che poteva rivelarsi drammatica se solo l'ostacolo si fosse trovato all'uscita da una curva cieca. Invece, per fortuna, tutto si è risolto solo con un grande spavento, ma anche con la conferma che in Corea difficilmente si tornerà a correre.