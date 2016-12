Ferrari, Alonso: "Siamo lontanissimi da Vettel, non dobbiamo illuderci"

Fernando Alonso stavolta non fa riferimento alle gomme, ma sembra prendersela più con la Ferrari dopo la brutta gara in Corea. "E' stata una gara molto difficile, non avevamo il passo in qualifica, e si sapeva, ma neppure in corsa. E' frustrante. In realtà non avevamo nemmeno il ritmo per superare la Sauber, a questo punto dobbiamo rivedere tutto per tornare a lottare per il podio", ha detto lo spagnolo a fine corsa.

"Sapevamo che la Sauber aveva una delle migliori velocità, ma purtroppo in partenza ci sono andati davanti. Fare tutta la gara dietro ha anche stressato di più le nostre gomme, ma nemmeno Hamilton è riuscito a superarlo...", ha aggiunto. Quanto a Vettel e alla Red Bull, al momento sono irraggiungibili. "Siamo lontani da loro sia per i punti, sia soprattutto per le prestazioni. In media ci danno 30" a gara. Non possiamo illuderci troppo per il campionato, mentre il secondo posto nella classifica costruttori è più realistico".

Ancora più laconico il commento di Felipe Massa, che conferma come non ci sia stato alcun contatto con Alonso nel rischio in avvio di gara. "C'erano 3 o 4 squadre più veloci e consistenti di noi. Questo è stato il vero problema. Speriamo che la nostra macchina sia più competitiva nella prossima gara", si è limitato a dire il brasiliano.

Alza bandiera bianca Stefano Domenicali: "Il titolo piloti è ormai un traguardo quasi impossibile, ma abbiamo l'obbligo di continuare a dare il massimo perché ci stiamo ancora giocando il secondo posto nel campionato costruttori. Dopo i risultati positivi in Belgio, Monza e Singapore è inutile negare che quello ottenuto non ci rende contenti. Al primo giro speravamo di poter attaccare le due Mercedes, purtroppo così non è stato e gli episodi verificatisi al via hanno condizionato la nostra gara, neutralizzando ogni possibilità di avvicinarci al podio. In queste condizioni non siamo riusciti a tirare fuori il massimo dalla macchina ed ora l'unica cosa che dobbiamo fare è mantenere alta la concentrazione in vista del Giappone, dove abbiamo la possibilità di riscattarci da subito".